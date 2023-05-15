ذكرت أخصائية في طب وجراحة العيون، أن هناك علاقة بين الإصابة بمرض الغلوكوما (المياه الزرقاء) الذي يزيد من مشكلات الرؤية وقلة ساعات النوم.

وأفادت الأخصائية الروسية الدكتورة سفيتلانا ميرغورودسكايا، أنه يوجد تبعات طبية لقلة النوم على العيون منها ارتفاع الضغط داخل العينين ومن ثم زيادة خطر الإصابة بالغلوكوما، وانخفاض حدة البصر، واعتلال المشيمية والشبكية المصلي المركزي، وانخفاض جودة الطبقة الدمعية مع تفاقم متلازمة العين الجافة.

وأشارت إلى أن التبعات الطبية لقلة النوم تتضمن انخفاض حساسية الأنسولين وإنتاج هرمون السوماتوتروبين والناقلات العصبية، وكذلك اضطراب مستوى ضغط الدم، وتكرر الأمراض المعدية مثل التهاب الملتحمة والتهاب القزحية والجسم الهدبي، بالإضافة إلى زيادة إنتاج السائل النخاعي أو انتهاك تدفقه (تورم العصب البصري).

وأضافت أن الشخص يحتاج إلى 7-9 ساعات من النوم يومياً من أجل أداء الجهاز العصبي لوظائفه بصورة طبيعية، لكن قلة النوم تؤدي إلى زيادة مستوى هرمون الإجهاد.