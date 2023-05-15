تمكنت بلوقر بحرينية من النجاة من عصابة سرقة، وذلك بمساعدة ترجمة جوجل الصوتية.

وذكرت البلوقر أنها كانت تنوي المغادرة إلى اسطنبول فلاحظتها فتاة لطيفة فاقتربت منها وحدثت إليها ودعتها للدخول إلى لمقهي.

وأضافت أن الفتاة أخذت منها الشنطة ثم تبادلت معها أطراف الحديث وبعدها اتصل الفتاة على شخص ما وأخذت تتحدث باللغة التركية، فسارعت لاستخدام ترجمة جوجل واتضح أنها تخبر شخص ما بأنها سرقت شنطتها.

ولفتت البلوقر أنها أدركت أن هذه الفتاة مجرد سارقة فأخذت شنطتها وغادرت المكان، داعيا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر .