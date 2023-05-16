وثق مقطع فيديو، لحظة اشتعال مركبة متوقفة أمام منزل في محافظة جدة.
وأوضح مالك المركبة، سبب اشتعال المركبة وهو حدوث ماس كهربائي أدى إلى احتراق مركبته التي من نوع كامري 2007.
وأكد أن الدفاع المدني التابع لحي المروة باشر فورًا موقع حريق السيارة وتمكن من إخماده قبل انتشار نيرانه للأماكن المجاورة.
الصورة على الجانب الأيمن لسيارة فورد و صورة السيارة على الجانب الأيسر كامري !! لماذا تحشرون الفورد بالموضوع هاه ؟؟؟ 😤
😂😁😂
نسيبي حصل لسيارته فورد كراون فكتوريا موديل 2011 في جدة نفس الشي التماس كهربائي تسبب في نشوب حريق بسيارته وهي أمام البيت و الله يعوضه و يعوض صاحب الكامري خير أن شاءالله 🤲