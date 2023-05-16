وثق مقطع فيديو، لحظة اشتعال مركبة متوقفة أمام منزل في محافظة جدة.

وأوضح مالك المركبة، سبب اشتعال المركبة وهو حدوث ماس كهربائي أدى إلى احتراق مركبته التي من نوع كامري 2007.

وأكد أن الدفاع المدني التابع لحي المروة باشر فورًا موقع حريق السيارة وتمكن من إخماده قبل انتشار نيرانه للأماكن المجاورة.