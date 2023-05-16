كشف خليل الدليمي، الرئيس السابق لهيئة الدفاع صدام حسين، عن تفاصيل صفقة “لم تتم” بين الرئيس العراقي الراحل والولايات المتحدة الأمريكية من أجل العفو عنه.

وقال الدليمي :” إن أمريكا فاوضت صدام، واقترحت عليه أن يرشح أحدا من جانبه ليعين نائبا لرئيس الجمهورية العراقية، لكن دون صلاحيات رئيسية مقابل العفو عنه.

وأضاف خلال برنامج الذاكرة على قناة العربية أنه نقل تلك الشروط إلى صدام بنفسه، مؤكدا أنهم اشترطوا عليه وقف القتال في الفلوجة ضد القوات الأمريكية، ومغادرة البلاد بعيد إطلاق سراحه، إلا أن الرئيس السابق رفض العرض.

واستشهد ببيت شعر، قائلا: “إن لم تكن رأسا فلا تكن آخره.. فليس الآخر سوى الذنب”.