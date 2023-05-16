أعلنت دولوريس أفيرو، والدة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر، رفع دعوى قضائية ضد صحيفة برتغالية.

وأوضحت أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد إحدى الصحف البرتغالية التي زعمت بأنها استعانت بالسحر من أجل التفريق بين نجلها وصديقته جورجينا رودريغيز.

وكانت صحيفة Correio da Manhã البرتغالية، أن دولوريس تستعين بالسحر الأسود في البرتغال لإنهاء علاقة ابنها بجورجينا، مضيفة أن الأم لا تريد أن يتزوج نجلها بجورجينا.

وأكدت والدة رونالدو أنها قررت الخروج عن صمتها، لترفع دعوى ضد كل هذه الأكاذيب لحماية عائلتها.