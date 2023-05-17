كشفت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من عسير، وجدة، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير صالة العرض (عسير)، ممثل مبيعات/ صالة العرض (جدة)، محاسب/ محاسبة التكاليف (الرياض)، ممثل مبيعات/ صالة العرض (الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 16 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الخزف السعودي .