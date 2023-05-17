في مشهد أشعل النيران بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأثار غضب العراقيين، أقدم مدرس على إهانة طالبة في أحد المعاهد الخاصة بالعراق.

وأثار المقطع الذي صورته إحدى الطالبات المتواجدات بالدرس، غضبًا واسعًا وانتشر بكثرة على مواقع التواصل، وسط مطالبات بمعاقبة المعلم حتى يفهم الجميع أن مهنة التعليم هي رسالة أخلاقية قبل التعليم على حد قولهم.

وعلى الفور وجه وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة في الواقعة التي قام بها أحد مدرسي مادة الكيمياء للصف السادس الإعدادي بإهانة الطلبة والطالبات في معاهد التدريس الخصوصي.

وقال أنه لن يسمح لأي أحد المساس بالطلبة مهما كانت الأسباب والتصرف معهم بطريقة هوجاء، مشدداً على ضرورة الحفاظ على قدسية مهنة التعليم والرسالة الإنسانية والأخلاقية التي تحملها.

ومن جانبه، وجه الجبوري بغلق المعاهد التي تخالف قوانين وزارة التربية ومبادئ شرف المهنة التعليمية.