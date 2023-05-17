أوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية العقوبات التي سيتم تطبيقها على من يستغل الاختراعات ونماذج المنفعة دون موافقة كتابية من أصحابها، كما بينت الحالة التي تعرض صاحب الاختراع أو نموذج المنفعة للسجن.

وقالت الهيئة، في مشروع نظام براءة الاختراع ونماذج المنفعة المطروح حاليا على منصة استطلاع، أن على من لديه اختراع أو نموذج منفعة أن يتقدم إليها بطلب للحصول على وثيقة حماية لمنع غيره من استغلال الاختراع أو نموذج المنفعة دون موافقته، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة إما أن تكون عبارة عن وثيقة تمنح لمالك براءة الاختراع أو تكون في شكل شهادة نموذج المنفعة.

وذكرت أن المقصود بـ”الاختراع” هو حل تقني جديد يتعلق بمنتج أو عملية، أو أي تحسين يتعلق بأي منهما في أي من مجالات التقنية، فيما يقصد بـ”نموذج المنفعة” بأنها فكرة يتم التوصل إليها وينتج عنها تحسين عملي أو تقني في شكل أو بنية مادة أو جهاز أو أداة أو مكونات أي منها مما يزيد من منفعتها أو قدرتها أو كفاءتها.

ونص النظام على عدم منح وثيقة الحماية إذا كان استغلالها تجاريا مخالفا للشريعة الإسلامية أو الآداب العامة، أو مضرا بالحياة، أو بالصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية، أو مضرا إضرار كبيرا بالبيئة، كما لا تمنح شهادة نموذج المنفعة عن العمليات الصناعية، والاختراعات الكيميائية، والمستحضرات الصيدلانية أو العشبية، والاختراعات المتعلقة بالتقنية الحيوية.

وتعد مدة حماية براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ إيداع طلب البراءة، في حين تكون مدة حماية شهادة نموذج المنفعة 10 سنوات من تاريخ إيداع طلب نموذج المنفعة.