أزاحت عمليات التشريح، الستار عن 112 جثة على الأقل من ضحايا “مذبحة شاكاهولا” في غابة جنوب شرق كينيا، الذين اتبعوا تعليمات زعيمها الدينية بالصوم حتى الموت، عن “تجارة بأعضاء البشر”.

وارتفع عدد ضحايا جماعة دينية دعا زعيمها للصيام لـ”لقاء يسوع”، يوم الأربعاء إلى 226 شخصًا، مع العثور على 15 جثة إضافية، وفق السلطات.

وأوضحت محافِظة المنطقة رودا اونيانشا “تم استخراج 15 جثة وتم العثور على واحدة في الغابة”، وبحسب اونياشا عثرت فرق الإنقاذ على شخص واحد على قيد الحياة.

وتم تشريح 112 جثة حتى الآن، وخلصت نتائج التشريح إلى أن معظم الضحايا ماتوا جوعًا، بينما تعرّض ضحايا آخرون ومنهم أطفال، للخنق أو الضرب أو الاختناق.

وأظهرت عمليات التشريح، وجود “أعضاء مفقودة في بعض الجثث”، وفقًا لمديرية المباحث الجنائية التي أشارت إلى “تجارة منسّقة بشكل جيّد للأعضاء البشرية تشارك فيها بضع جهات فاعلة”.