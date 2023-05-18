رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس، مدير مكتب صحيفة “صدى” في القاهرة محمد طلبة دويدار، والذي عرف عنه الجد والاجتهاد والحنكة والحكمة في العمل الصحفي.

وتنعي أسرة “صدى” الفقيد بقلب يتقطر دمًا وينفطر حزنًا على زميل كان فارسًا مغوارًا أدار الصحيفة في قلب العاصمة المصرية القاهرة، وتدعو أن يتغمده الله بواسع رحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.

وشهد هذا الصباح رحلة وداع محمد طلبة في رحلته الأخيرة، حيث توفي بأزمة قلبية مفاجئة تاركاً خلفه سيرة عطرة وميراثاً في فنون المهنة أورثها لأبنائه “عمرو” الزميل الصحفي في جريدة “اليوم السابع” بالقاهرة و”حازم” الناشئ في بلاط المهنة ثم “باسم” طبيب الأسنان و”فرح” الطالبة في الثانوية العامة، وإلى عشرات من ناشئة الصحفيين الذين تتلمذوا على يديه.

وسبق أن عمل الراحل محمد طلبة في إدارة الزميلة “عكاظ” في مدينة جدة لمده ٢٥ عامًا، وانتقل بعدها للعمل مديرا لمكتب الزميلة “المدينة” بمدينة القاهرة.

وتولى الفقيد الراحل مدير مكتب جريدة عكاظ بالقاهرة حتى عام 2017، وشارك فى تطوير جريدة البلاد خلال الفترة من 2017 حتى 2022.