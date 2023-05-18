وثقت صورة نادرة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة في ضيافة الملك عبدالعزيز آل سعود رحمه الله منذ ٧٦ عام.

وأظهرت الصورة الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة جالسا إلى جانب الملك عبد العزيز على مائدة طعام وسط عدد من الحضور، في المنطقة الشرقية عام ١٣٦٦ هجري، ١٩٤٧ م.