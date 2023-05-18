تحدث اللواء محمد الحربي عن انعكاسات عودة سوريا للحضن العربي على الأمن القومي العربي وإيجاد حل لبعض القضايا العربية.

وقال الحربي خلال برنامج “ياهلا”: “المحادثات السعودية السورية بدأت منذ عام 2015 وحتى تاريخه، والمملكة شهدت في الفترة الأخيرة عودة العلاقات الإيرانية أيضا، ولا بد من مواكبة التغييرات والتحديات والمهددات”.

وأضاف: “العلاقات السورية انقطعت منذ أكثر من 11 عام وها هو يحضر إلى جدة، فالآن الملفات عديدة، ويتعاملون وفق الأولويات، والحلول الواقعية”.

ومن جانبه تحدث الباحث أحمد العناني يعن انعكاسات عودة العلاقات الإيرانية السعودية على الملفات والقضايا العربية.

وقال العناني: “المملكة مدت اليد بالسلام والاستقرار، وهذه الخطوة تنعكس باستقرارها على المستوى الإقليمي والدولي”، مشيرا إلى الأزمة السودانية الأخيرة التي تهدد المنطقة العربية.

الباحث أحمد العناني يتحدث عن انعكاسات عودة العلاقات الإيرانية السعودية على الملفات والقضايا العربية، وأهم التحديات التي تواجه قمة جدة @ahmadanany2013@jalmuayqil#قمة_جدة#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2KGuBS1EI8 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 18, 2023