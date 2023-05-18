قال المحلل الرياضي، المصري أحمد عفيفي، إن حديث مدرب فريق الطائي، رادوي عن أن بقية المباريات التي يخوضها فريقه أصبحت تمرين بالنسبة له يعد أسوأ تصريح هذا الموسم.
وأكد أن تصريح مدرب الطائي يفسد المنافسة في بطولة ضخمة يتم فيها استثمارات ضخمة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة ssc.
وأضاف أن مدرب الطائي كان يجب عليه أن يراعي أنه يمثل كيان في دوري قبل أن ينطق بمثل هذا التصريح.
#الاستديو_التحليلي | أحمد عفيفي:
الجولة الـ27 شهدت أسوأ تصريح هذا الموسم؛ وهو حديث رادوي عن بقية المباريات التي أصبحت تمرين بالنسبة له❗#SSC pic.twitter.com/YCZNDrkIjY
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 18, 2023
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