قال المحلل الرياضي، المصري أحمد عفيفي، إن حديث مدرب فريق الطائي، رادوي عن أن بقية المباريات التي يخوضها فريقه أصبحت تمرين بالنسبة له يعد أسوأ تصريح هذا الموسم.

وأكد أن تصريح مدرب الطائي يفسد المنافسة في بطولة ضخمة يتم فيها استثمارات ضخمة، وذلك بحسب ما ذكره في قناة ssc.

وأضاف أن مدرب الطائي كان يجب عليه أن يراعي أنه يمثل كيان في دوري قبل أن ينطق بمثل هذا التصريح.