تعمل المسام المتوسّعة على تعكير صفاء البشرة ونعومة ملمسها، وهي من المشاكل التجميليّة التي تطال البشرات المُختلطة والدهنيّة.

وتعرف المسام بأنها فتحات صغيرة تظهر على سطح الجلد وتسمح له بالتنفّس وبالتخلّص من إفرازات العرق والدهون، أما توسع المسام فيظهر عادةً في المنطقة الوسطى من الوجه أي عند الجبين، والأنف، والذقن وهي مناطق غنيّة بالغدد الدهنيّة المسؤولة عن الإفرازات الزهميّة، لذلك إليك حلول طبيعيّة مئة بالمئة تفي بوعد القضاء عليها بشكل جذري:

1- استعمال مستحضرات غير مُسبّبة للزيوان :

يوصي أطباء الجلد بضرورة استعمال مستحضرات العناية والماكياج المذكور عليها أنها “غير مُسبّبة للزيوان”، “خالية من الزيوت”، أو “لا تسدّ المسام” على أن يتمّ تجنّب استعمال المستحضرات غير المرفقة بأي إشارة من تلك التي ذكرناها.

2- تنظيف الوجه مرتين يوميًا:

يُساعد تنظيف البشرة على إزالة الشوائب المتراكمة داخل المسام كما يحول دون تكدّس الإفرازات الزهميّة فيها. ويّشدّد أطباء الجلد على ضرورة الالتزام بالخطوات التالية:

3- المواظبة على استعمال الواقي الشمسي:

يتسبّب الإفراط في التعرّض المباشر للشمس إلى زيادة جفاف البشرة وفقدانها لليونتها مما يتسبّب بتوسّع مسامها، ولذلك يُنصح بالمواظبة على استعمال كريم حماية من الشمس.

4- خل التفاح

يتمتع خل التفاح بفوائد عديدة، منها قدرته على محاربة الالتهابات، وتنقية البشرة، ومحاربة مشكلة توسّع المسام. يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من خل التفاح مع الكمية نفسها من الماء واستعمال دوائر قطنيّة لمساح المسام المتوسّعة بهذا الخليط. يمكن تكرار هذه الخطوة يومياً.