تأهل فريق الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-2، فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ملعب “لوفتوس فيرسفيلد”.

وأحرز ثيمبا زواني الهدف الأول لفريق صن داونز بالدقيقة 51 من زمن المباراة، ثم سجل أيوب العملود هدف التعادل لفريق الوداد بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

وسجل بيتر شالوليلي الهدف الثاني لفريق صن داونز بالدقيقة 79، ثم أحرز موتوبي مفالا، التعادل لصالح فريق الوداد المغربي بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 83 من زمن المباراة.

ومن المقرر أن يلتقى الوداد المغربى مع الأهلى المصري، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا حيث تقام المباراتين فى يونيو المقبل، الذهاب الأحد 4 يونيو بالقاهرة، وتقام مباراة العودة الأحد 11 يونيو.