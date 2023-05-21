أفاد المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، بأن الوكالة لا تتوقع أن تؤثر تحركات مجموعة السبع لمواجهة التحايل على قيود الأسعار المفروضة على الطاقة الروسية على وضع إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية.

ويُشار إلى أن مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا اتفقوا على فرض الرقم عند 60 دولارا للبرميل لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا، إلى جانب تحديد حد أقصى لأسعار المنتجات النفطية الروسية لحرمان موسكو من العائدات التي يمكن أن تدعم حربها ضد أوكرانيا.

وقال بيرول لرويترز في مقابلة على هامش القمة:” إن وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم تحليلات ومدخلات لمجموعة السبع بشأن الطاقة، لا ترى أن التشديد في تطبيق سقف الأسعار سيؤثر على إمدادات النفط والوقود العالمية”، لافتًا أن أي تغييرات مهمة في الأسواق سيتم تكسها كالمعتاد.

وأوضح أن سقف السعر حقق هدفين رئيسيين هما عدم التسبب في شح المعروض في الأسواق، وفي الوقت نفسه خفض عائدات موسكو.