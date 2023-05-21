أصدر المركز الوطني للأرصاد، توقعاته لدرجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدن حفر الباطن والأحساء والصمان والخرج أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية، بينما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ14 درجة مئوية.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالآتي: حفر الباطن والأحساء والصمان والخرج 40، مكة المكرمة ووادي الدواسر وشرورة وجازان والرياض 39 درجة، الدمام والدهناء 38، بريدة والمجمعة 37، جدة والدوادمي ورفحاء 36.”

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ14 مئوية، تليها أبها والباحة والقريات 15 درجة.

وسجّلت أبها والباحة وجازان والطائف أعلى رطوبة بنسبة 85%.