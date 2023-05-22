ما زال رجل الأعمال الأمريكي المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، قادرًا على إحراج العديد من المشاهير على الرغم من مرور سنوات على وفاته.

ويُشار إلى أن الراحل كان يعلم تفاصيل علاقة غير معلنة بين مؤسس شركة “مايكروسوفت” الملياردير الأميركي الأشهر بيل غيتس، والرياضية الروسية ميلا أنتونوفا، واستخدم إبستين معرفته بتلك العلاقة لتهديد وابتزاز أحد أغنى الرجال في العالم، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وقام “المتحرش الجنسي المدان” بتهديد غيتس بشأن علاقته المزعومة مع أنتونوفا في رسالة بريد إلكتروني عام 2017، وكان محتوى رسالة البريد الإلكتروني، وفقا للأشخاص الذين اطلعوا عليها، مفاده أن إبستين يمكن أن يكشف عن العلاقة بين غيتس واللاعبة الروسية إذا لم يحافظ مؤسس “مايكروسوفت” على علاقة معه.

ومن جانبه، أكدت المتحدثة باسم غيتس، أن مؤسس مايكرو سوفت التقى إبستين لأغراض خيرية فقط، بعد أن فشل أكثر من مرة في جذبه إلى ما هو أبعد من هذه الأمور.

والجدير بالذكر أن هذه ليست أول مرة التي يطل بها اسم جيفري إبستين، تاركاً لغطاً في حياة الملياردير الأميركي بيل غيتس، ففي مارس عام 2022، وبعد أشهر من انفصالهما، ذكرت يليندا غيتس طليقة بيل، أنها أعلمت زوجها بعدم ارتياحها لعلاقته مع رجل الأعمال المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين بعد أن التقاه الزوجان معاً في 2013، مؤكدة أن بيل واصل علاقته به رغم إفصاحها عن مخاوفها.