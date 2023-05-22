حرص نجوم العالم على دعم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الذي تعرض لهجمات عنصرية من قبل جماهير فالنسيا، خلال خسارة فريقه بهدف نظيف، والتي تعرض خلالها اللاعب للطرد بالبطاقة الحمراء.

حيث أرسل ريو فيردناند أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي تغريده داعمة للبرازيلي، كما دعم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي فيني برسالة عبر موقع انستجرام، بالإضافة لزملاء اللاعب في ريال مدريد، كما جاءت رسائل من دوري روشن داعمة له من خلال سعود عبد الحميد نجم الهلال.

وأصدرت الحكومة البرازيلية بيان رسمي علقت فيه على الواقعة : “نحن نرفض أي اعتداء عنص.ري آخر ضد فينيسيوس جونيور. سنقوم بإخطار السلطات الإسبانية والدوري الإسباني. لن تتسامح حكومة البرازيل مع العنصر.ية لا هنا ولا في الخارج. سنعمل حتى يتمكن كل رياضي أسود من اللعب دون مواجهة ذلك”.