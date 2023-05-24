قال الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري، إنه غريب جدا من أنكر بالأمس القريب تأثير ارتفاع الفائدة على الأسواق ومنها العقار، اليوم فرحان بمؤشرات تثبيت الفائدة.

ولفت عبدالحميد العمري:” هل تعلم أنها ستظل ثابتة الآن عند أعلى مستوى لها منذ عقدين؟ وأن هذا الأمر كان متوقعا بناء على أغلب تصريحات البنوك المركزية (أولها الاحتياطي الفيدرالي)؟”.

وتابع:” هل تعلم أن تأثيرها لا ولن يتضح أكثر على العقار إلا بعد مضي أشهر أطول مقارنة ببقية الأسواق؟

– هل تعلم أنها قد تستقر عند مستوياتها المرتفعة الآن حتى آواخر 2024؟”.