كشفت مدينة الملك سعود الطبية أبرز مسببات اضطراب فرط شحميات الدم، لافتة إلى أنه أحد اضطرابات الدهون التي تظهر في مجرى الدم.

وأفادت المدينة الطبية، أن من أبرز المسببات قصور الغدة الدرقية، والمتلازمة الكلوية، وأمراض الكلى المزمنة، ومرض السكري، وفقد الشهية العصبي.

وذكرت أن مسببات الاضطراب تشمل أيضاً وجود خلفية وراثية، وتناول الأدوية مثل مدرات البول والستيرويدات، مضيفة أنه يحدث عند ارتفاع مستويات الكوليسترول والبروتينات الشحمية منخفضة الكثافة وثلاثيات الغليسريد عن مستوياتها الطبيعية.