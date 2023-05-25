أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.5 %، عند 11185 نقطة (- 52 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال..

وتراجع سهما مصرف الراجحي، وسابك، بنسبة 1 %، عند 72.80 ريال، و90.10 ريال، على التوالي.

وهبط سهم إس تي سي، بنسبة 2 % عند 42.65 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم.

وأنهت أسهم بنك الرياض، ومصرف الإنماء، ومعادن، وبوبا العربية، وسليمان الحبيب، واتحاد اتصالات، وسبكيم العالمية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

في المقابل، صعد سهم الدواء، بنسبة 3 % عند 86.10 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون سهم.

وارتفعت أسهم أسمنت المدينة، وأسمنت الجنوب، وأسمنت الشرقية، وأسمنت أم القرى، وأسمنت ينبع، أسمنت نجران، وأسمنت اليمامة، وأسمنت العربية، بنسب تراوح بين 1 و4 %.

وصعد سهم أسمنت القصيم، بأكثر من 5 %، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية على المساهمين.

وأغلق سهم الخدمات الأرضية، عند 31.45 ريال (+ 8 %)، وسط تداولات بلغت نحو 2.7 مليون سهم.