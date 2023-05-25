عقدت أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم الخميس، في جدة، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء المجلس ورؤساء اللجان الفرعية من الجانبين السعودي والعراقي.

وفي هذا السياق صرح المحلل السياسي العراقي طالب الأحمد، بأن حلم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، بتحويل المنطقة إلى أوروبا جديدة “بدأ يتجسد على أرض الواقع”، وذلك من خلال التعاون السعودي – العراقي والبلدان العربية الأخرى.

يذكر أن البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي الجانبان السعودي والعراقي ، أكد عزمهما على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات.