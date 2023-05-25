حسم المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، زين الدين زيدان، موقفه من العرض المقدم له من نادي النصر.

وقدم النصر عرضا للمدرب براتب 150 مليون يورو لمدة عامين لكن زيدان رفض هذا العرض، وفقا بحسب ما ذكرته صحيفة “فوت ميركاتو”.

يذكر أن نادي النصر أعلن مؤخرا رحيل المدرب الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد التعادل السلبي للفريق أمام نادي الفيحاء في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، وقام بتعيين مدرب الفئات السنية بالنادي الكرواتي دينكو ايليتشيتش لتدريب الفريق الأول لكرة القدم.