أكد أخصائي التغذية نايف الربيع، على عدم أهمية أجبان الكاسات التي تباع في بعض المحال التجارية، للصحة.

وقال الربيع خلال برنامج سيدتي: “بناء العادات الصحية السليمة يتم لدى الأبناء منذ الصغر، وأجبان الكاسات لا تعتبر أصلا من أنواع الجبن وغير صحية”.

وأشار إلى أن “اللبنة” خير بديل لذلك النوع من الجبن، وكذلك أرخص سعرا، مضيفا: ” جبن الكاسات يدفع عليه ضرائب في بعض الدول”.