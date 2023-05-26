أكد الخبير الفلكي والبحث في الطقس والمناخ الدكتور خالد الزعاق إن فصل الصيف سيكون أطول هذا العام عن المعتاد، نظرًا لتزحزح الخط المناخي عن المعتاد.

وأوضح الزعاق: “يحصل أحيانا في بعض السنين، أن الخط المناخي يتزحزح عن المعتاد، بمعنى أن فصل الصيف في أول الشتاء يتقدم أو يتأخر أو يتمطط بعض الشيء”.

وأضاف “هذا أمر طبيعي ومعتاد ويحصل على سنوات متقاربة كما يحصل الآن، ففصل الشتاء انتهى وولى ونحن الآن نعيش في أول فصل الصيف، لكن آثار موسم الشتاء تنتابنا بين آن وآخر، خاصة على المناطق الشمالية”.