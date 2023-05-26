أكد الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك إنه سيكون من الخطأ منح أطفاله حصصًا في شركاته بشكل تلقائي لافتًا أن ذلك ليس من حقهم الأصلي.

وعثر ماسك على خلفاء لشركاته الخمس، لكن أطفاله ليسوا من ضمن خلفائه الذي وجدهم ماسك، وإذا حدث الأسوأ ومات الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، فلن يحصل الأبناء بالتأكيد على حصص من شركات أبيهم.

وأكد ماسك أنه لا يؤمن بتسليم السيطرة على إمبراطوريته الضخمة لأطفاله لمجرد أنهم مرتبطون ببعضهم البعض، وعلى الرغم من أن لديه تسعة أطفال لا يرى أن أحد يستحق ورثه.

وقال: “أنا بالتأكيد لست من المدرسة التي تمنح أطفالي تلقائيًا بعض حصة من الشركات، حتى لو لم يكن لديهم اهتمام أو ميل أو قدرة على إدارة الشركة”.