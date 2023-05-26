يلجأ الكثير منا عبر مواقع التواصل لاستخدام الفلاتر التي تغير من الشكل نوعًا ما، وذلك لإخفاء بعض مشاكل البشرة وكذلك للظهور بأفضل حالة ممكنه.

وأكد المختص النفسي والسلوكي، عبد الملك التركي، إن بعض الناس يستخدم “الفلاتر” عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، من أجل أخفاء عيوب الشكل، لافتًا إلى أنها تكون هربًا من التنمر في بعض الأحيان.

وقال التركي خلال مداخلة على برنامج الراصد المُذاع على قناة الإخبارية: “هناك بعض الناس يستخدم الفلاتر، لإخفاء بعض عيوب الشكل، أو عدم الرضا عن الشكل أو الظهر الخارجي، والبعض الآخر يستخدمها كإضاءة أو لتحسين جودة الصورة فقط.

ومن جانبه، أوضح أن النقص في تقدير الذات قد يعود إلى أسباب نفسية، ويكون أبرز أسبابها التنمر الذي يتعرض له الأشخاص.