لقت طفلة تبلغ من العمر عامًا واحدًا مصرعها بطريقة مأساوية، بعدما حبسها والديها في الحمام، أثناء تعاطيهما للمخدرات .

ويُشار إلى أنه تم العثور على الطفلة بعدما تعرضها لسكتة قلبية بعد حبسها، ومن ثم تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت على الفور.

وكشفت اختبارات السموم أن الأب والأم تركا الطفلة إلينا محبوسة في الحمام بينما كانا تحت تأثير المخدرات.

والجدير بالذكر أنه تم سجن الأب لمدة 16 شهرًا في محكمة ولي العهد في ولفرهامبتون بعد اعترافه بالتعامل بقسوة مع الطفلة في جلسة استماع سابقة، كما أنه تم الحُكم على الأم بالسجن 5 سنوات بعد إقرارها بالذنب بسبب الإهمال الجسيم والقسوة على الأطفال.