نبه المركز الوطني للأرصاد بقرب إنتهاء فصل الربيع ودخول فصل الصيف.

وقال محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، إنه يتبقى 5 أيام على انتهاء فصل الربيع ليدخل الصيف، وذلك بحسب ما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن فصل الصيف يمتاز بكثرة أمطاره بسبب الرياح الموسمية، خاصة على المرتفعات الجنوبية والجنوبية الغربية، ومنها عسير ومكة المكرمة.

وتوقع استمرار هطول الأمطار حتى الثلاثاء القادم على عدة مناطق منها الجوف والحدود الشمالية وبعض أجزاء من منطقة الرياض.