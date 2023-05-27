أجرى رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني في محطة الفضاء الدولية تجربة تعليمية عن “انتشار الألوان السائلة” مع طلاب المدارس الابتدائية في المملكة، وبشكل تفاعلي عبر الأقمار الاصطناعية.

وأجاب رائدا الفضاء على أسئلة عدد من الطلاب والطالبات ، حيث أجابت ريانة البرناوي على سؤال أحد الطلاب من تبوك بشأن ما يأكله رواد الفضاء موضحة أنهم يتناولون طعاماً أحضروه معهم من الأرض يكون مجمداً ثم يقومون بإعداده من خلال جهاز في محطة الفضاء الدولية ثم يأكلونه مشيرةً إلى أن لديهم أصنافاً كثيرة من الأكل .

من جانبه أجاب علي القرني على سؤال طالبة استفسرت حول تسبب صابون الغسيل انتشار ألوان الطعام، قائلاً : لأن الماء فيه هيدروجين وأكسجين وبالتالي ينجذب جزيء الهيدروجين في الماء بشكل ضعيف إلى جزيء الأكسجين في ماء آخر وعند إضافة الصابون يسبب انكسار وتشتت بين الجزيئات ما يجعل الجزيئات تتحرك بحرية في بيئة منعدمة الجاذبية لذلك تم استخدام ملون الطعام لرؤية التفاعل بشكل واضح.

كما أجاب القرني على سؤال طالبة أخرى حول المقصود بالتوتر السطحي موضحاً بأنه قابلية الأسطح السائلة إلى الانكماش إلى أدنى مساحة ويمكن رؤية هذه الظاهرة في الفضاء حيث يصبح الماء متكور وليس سائلاً وجارياً كما يحدث في الأرض.

وشهدت التجربة التي استهدفت طلاب المرحلة الابتدائية تفاعلاً مباشراً بين الطلاب ورائدي الفضاء، حيث ركزت التجربة على ميكانيكا السوائل، وذلك عن طريق تحريك السوائل الملونة و مقارنة سرعتها وأشكالها في الفضاء وعلى الأرض، ومناقشة أسباب اختلاف الأشكال ومدى تأثير انخفاض وقوة الجاذبية على السرعة والأشكال.

فيديو | ماذا يأكل رواد الفضاء؟ رائدة الفضاء #ريانة_برناوي تجيب عن تساؤل الطالب عبدالله أبو ظهير من تبوك#الإخبارية pic.twitter.com/i25H1y5TTB — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 27, 2023