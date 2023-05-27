كشفت تقارير أن خورخي جيسوس ضمن خيارات نادي الهلال للتعاقد معه لتولي تدريب الفريق في الموسم القادم.

وارتبط اسم جيسوس الذي تولى تدريب نادي الهلال سابقا في الفترة ما بين عامي 2018-2019، بالعديد من الأندية من ضمنها النصر، ومنتخب البرازيل أيضا.

وحقق البرتغالي جيسوس، مع الهلال، لقب السوبر على كأس الهيئة العامة للرياضة في مباراته الأولى مع الهلال كما بلغ ربع نهائي كأس الملك.

يذكر أن إدارة الهلال وافقت على الطلب الذي قدمه المدرب الأرجنتيني رامون دياز برغبته في المغادرة إلى بلاده لمتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد أسرته ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين.