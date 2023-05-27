تواصل المغنية العالمية سيلين ديون رحلتها العلاجية من مرضها النادر الذي يصيب 1 من كل مليون شخص.

وتعاني المغنية من مرض متلازمة الشخص المتيبس أو المتصلب، وهو عبارة عن اضطراب عصبي لا يمكن الشفاء منه يحول الناس إلى مايشبه «تماثيل بشرية».

وتظهر أعراض المرض في عمر 30 و 60 عامًا، وهي تشمل تشنج العضلات، ومشاكل في وضعية الجسم، مثل انحناء الظهر، وصعوبة المشي أو السقوط، ومشاكل التنفس، وتيبس العضلات وتضخمها.

وهناك فئة تكون أكثر عرضة من غيرها للإصابة بالمرض البهاق، ومرض السكري من النوع الأول، والتهاب الغدة الدرقية، وفقر الدم الخبيث، والداء البطني أو السيلياك، ويساعد العلاج بالأدوية على التحكم في الأعراض، وإبطاء تقدم المرض، ولا يوجد علاج نهائي.