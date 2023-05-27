ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو لسيدة تعمل “شيف” وتقدم وصفة لصناعة لحما باستخدام الدقيق.

وذكرت الشيف رشا أنه يمكن صناعة اللحم في المنزل باستخدام مقدارا من الطحين وملعقة من الدهون وملعقة من المرق بنكهة اللحم ولون طعام أحمر، لافتة إلى أنه يمكن طبخه كشاورما أو كباب حلة، مشيرة إلى أن تكلفة الوصفة 25 جنيه، ويمكن طبخه كشاورما أو كباب حلة، بدلا من شراء اللحمة التي يصل سعرها إلى 300 جنيه.

وأثارت وصفتها الكثير من التعليقات، وبعض رواد مواقع التواصل سخروا من هذه الوصفة، وطلبوا منها وصفة للسمك ووصفة لصناعة الذهب من المنزل.