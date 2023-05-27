توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بلقب بطولة دوري روشن للمحترفين للمرة التاسعة في تاريخه، بعد التغلب على نظيره الفيحاء، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ29 من عمر المسابقة.

سجل نادي الاتحاد الهدف الأول في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة عن طريق اللاعب أحمد شراحيلي وعزز رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، وأحرز البرازيلي رومارينهو الهدف الثالث لنادي الاتحاد في الدقيقة 86.

وارتفع رصيد نادي الاتحاد إلى النقطة 69 في المركز الأول، وذلك مع تبقي جولة واحدة من عمر المسابقة، فيما جاء نادي الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.