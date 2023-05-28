انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف الإعلامية الإماراتية رحاب عبدالله والإعلامي منصور الخالدي في دبي.

وظهرت رحاب في حفل زفافها بإطلالة تشبه إطلالة الملكات مرتدية تاجًا واعتمدت ترك شعرها منسدلًا، وإلى جانبها زوجها الإعلامي منصور الخالدي .

يُذكر أن رحاب عبد الله هي إعلامية إماراتية مشهورة ومقدمة برامج في قناة أبوظبي منذ عام 2010، ووُلدت رحاب في دبي في العام 1985، ودرست في جامعة الإمارات في الشارقة حيث حصلت على بكالوريوس في التصوير الفوتوغرافي والإعلام الجديد، وبدأت مسيرتها الإعلامية كمذيعة إذاعية في إذاعة القرآن الكريم في دبي قبل أن تنتقل إلى التلفزيون في قناة دبي.