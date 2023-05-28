كشفت شركة بيت الرياضة الفالح، عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء في جميع فروعها بالمملكة 2023م، لحملة (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس) فأعلى.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير فرع، مشرف فرع، بائع، بينما المؤهلات المطلوبة: الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى.

وذكرت أن فروع الشركة: الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، الطائف، الخرج، عنيزة، بريدة، الزلفى، الدمام، الخبر، الأحساء، حفر الباطن، الجبيل، ينبع، نجران، خميس مشيط، أبها، جازان، الباحة، عرعر، تبوك، حائل، بينما التقديم عبر نموذج التقديم