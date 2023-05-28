أعلن المعهد الوطني للتدريب الصناعي بالأحساء، عن فتح باب التقديم للجنسين في برنامج التدريب المبتدىء بالتوظيف لحملة الثانوية وأعلى.

وأوضح مزايا البرنامج ومنها تأمين طبي ومكافأة شهرية، والحصول على وظيفة بعد اجتياز البرنامج، والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

كما أوضح شروط القبول وهي أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و24 عاما، ونسبة القدرات العامة 65% فأعلى، ونسبة شهادة ثانوية75% فأعلى، وألا يكون طالبا أو موظفا بالقطاع العام أو الخاص خلال فترة التدريب، ولم يسبق دعمه من صندوق الموارد االبشرية.

ولفت إلى أن البرنامج متاح للرجال والنساء، مشيرا إلى أن مدة التدريب تتراوح ما بين 9 إلى 24 شهرا، وأن التقديم يكون من خلال الرابط التالي: من هنـــــــــــــــــــــــا