كشف بسام الرويلي، والد الطفل المتوفي دهساً أمام إحدى حدائق طريف، تفاصيل تلقيه النبأ الحزين.

وقال “الرويلي” في لقاء مع برنامج “الراصد” : ” أول سؤال سألته كم ولد راح لي ؟ قالوا واحد فلما التفت وجدت ابني بشير دهسته سيارة” .

وتابع: سجدت بين يدي الله واحتضنت ابني بشير وسألت الله أن يربط على قلبي في هذا الموقف وحمدته على ما بقي وسألت الله له الجنة.

وأضاف: “أخذت ابني وانصرفت وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إلي”.

من جانبه قال بشير الرويلي جد الطفل المتوفى أن حادثة دهس حفيده ذكرته بالماضي حين تنازل عمن صدم ابنه وأخرجه من السجن.

بدوره وصف المسعف عيد الحازمي حالة الأب لحظة وصوله موقع الحادث قائلاً : ” تفاجأت بالأب يسجد حمدًا لله وسامح من دهس ابنه في موقع الحادث ” .

فيديو | بعد دهس طفل أمام إحدى حدائق طريف بسام الرويلي والد الطفل المتوفى: سجدت بين يدي الله وحمدته على ما بقي لي وسامحت من صدم ابني فلا حزن ولا مال يعيده إلي#الراصد pic.twitter.com/PychjHP2FO — الراصد (@alraasd) May 28, 2023

فيديو | بشير الرويلي جد الطفل المتوفى: حادثة دهس حفيدي ذكرتني بالماضي حين تنازلت عمن صدم ابني وأخرجته من السجن#الراصد pic.twitter.com/asbaESEK3g — الراصد (@alraasd) May 28, 2023