كشفت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 17 وظيفة شاغرة في مختلف التخصصات، للعمل بالمركز الرئيسي بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير شعبة تجربة القنوات التقليدية بوحدة الأعمال، محلل أعلى تطوير الأعمال وخلق القيمة للبنية التحتية والعقارات، مساعد مدير الالتزام للأمن السيبراني، مدير شعبة الاتصال الجوال، مساعد مدير إدارة استراتيجية، مساعد مدير لإدارة المنتج.

وتتضمن الوظائف: مساعد مدير تطوير الأعمال، خبير تطوير الأعمال، مدير شعبة التصنيفات، خبير أعلى تطوير الأعمال، مساعد مدير التسارع الرقمي، خبير هندسة الحلول للأعمال، خبير أعلى هندسة الحلول للأعمال، خبير تطوير الأعمال وخلق القيمة الرقمية والتقنية المالية، خبير التسارع الرقمي، مدير إدارة المناسبات والعلاقات العامة، مساعد مدير مشاريع عامة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/11/09هـ الموافق 2023/05/29م، بينما التقديم عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف