أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن المواطن السعودي المختطف بخير، مشدداً على أنهم لن يتركوا قضية اختطاف المواطن السعودي تمر دون حساب رادع.

وأشار مولوي إلى أن الهدف من عملية اختطاف المواطن السعودي لم يكتشف بعد، كما نفى رصد إشارة هاتف السعودي المختطف على طريق منطقة البقاع.

وتابع وزير الداخلية اللبنانية إلى أن الجهات الأمنية اللبنانية تحيط السفير السعودي وليد بخاري بكافة التفاصيل حول قضية مواطنه المختطف، موضحاً أن القوى الأمنية تتابع منذ أمس قضية المواطن السعودي المختطف.

وأوضح أن هاتف المواطن السعودي المختطف رصد في 3 مواقع مختلفة من منطقة ببيروت .

من جانبها أصدرت السفارة السعودية في لبنان بياناً تفيد فيه عن تلقيها بلاغًا من ذوي أحد المواطنين الذي فقد الاتصال به فجر يوم الأحد ٨ ذو القعدة ١٤٤٤ هجري الموافق ٢٨ مايو ٢٠٢٣م.

وأكدت أنها تتواصل مع السلطات الأمنية اللبنانية على أعلى المستويات لكشف ملابسات اختفاء المواطن.