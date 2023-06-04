أكد استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين الدكتور شليويح العنزي، إن الولادة بعد سن الثلاثين أحد عوامل إصابة الأطفال بالتوحد.

وقال الاستشاري أن عوامل حدوث التوحد تتضمن زيادة عمر الأب عن أربعين عامًا -وفق بعض الدراسات– فضلًا عن وجود مضاعفات لدى الأم أثناء الحمل أو الولادة أو حاجة الطفل للتنويم في العناية المركزة للأطفال.