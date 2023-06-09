أكدت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن انتقال ميسي إلى نادي ميامي.

وقال بيان الدوري الامريكي :‏ لا يزال هناك عمل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق رسمي، فإننا نتطلع إلى الترحيب بأعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور في دورينا.

كما أشار القانوني الرياضي أحمد الشيخي إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يوقع لنادي ميامي حتى الآن .

وفي وقت سابق، أعلن المهاجم السابق لباريس سان جرمان ليونيل ميسي أنه “قرر الذهاب إلى ميامي” للانضمام إلى ناديها الإنتر، الذي يرأسه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، في انتقال سيبعده عن القارة الأوروبية.