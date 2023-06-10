أوضح الأخصائي النفسي الدكتور إبراهيم الحكمي سبب إصابة أشخاص مُرفهين وأثرياء بالاكتئاب.
وقال الحكمي :” الحياة المرفهة للشخص لا تعني أنه لا يتعرض لضغوط، فهناك مؤثرات أخرى مثل أساليب التربية وأخرى، لذلك لا ينبغي الحكم من خلال المظاهر”.
وأضاف ” وفي هذه الحالة تظهر فائدة الجلسات النفسية، حيث نجلس مع الشخص ونبني معه علاقة علاجية ونغوص في أعماق تربيته من الطفولة وحتى الوقت الحالي “.
لماذا يُصاب أشخاص مُرفهين وأثرياء بالاكتئاب؟.. د.إبراهيم الحكمي يُجيب
@IQHakami#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/B0pglhukHd
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) June 9, 2023
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