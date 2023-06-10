أوضح الأخصائي النفسي الدكتور إبراهيم الحكمي سبب إصابة أشخاص مُرفهين وأثرياء بالاكتئاب.

وقال الحكمي :” الحياة المرفهة للشخص لا تعني أنه لا يتعرض لضغوط، فهناك مؤثرات أخرى مثل أساليب التربية وأخرى، لذلك لا ينبغي الحكم من خلال المظاهر”.

وأضاف ” وفي هذه الحالة تظهر فائدة الجلسات النفسية، حيث نجلس مع الشخص ونبني معه علاقة علاجية ونغوص في أعماق تربيته من الطفولة وحتى الوقت الحالي “.