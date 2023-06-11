كشفت تقارير إعلامية عبرية عن وجود رغبة كبيرة لدي رئيس وزراء الإسرائيل بنيامين نتنياهو في التطبيع مع المملكة.

وذكر موقع “واللا” العبري أن نتنياهو يرى أن التطبيع مع المملكة أهم من السلام مع مصر، ومن وعد بلفور، ومن إعلان إقامة إسرائيل، وهو مستعد لغض الطرف عن اتفاق سيء بين الولايات المتحدة وإيران، ونقل التكنولوجيا النووية للسعودية، مقابل التقاط صورة مع ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويرى خبراء أن اهتمام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتطبيع مع المملكة، جاء لكون أن السعودية هي الدرع الحصين للاسلام والمسلمين وهو يعلم قيمة ي تطبيع مجاني لا تعادلها قيمه لليهود ولها معاني كبيرة بالنسبه لهم فالسعوديى هي آخر القلاع التي تحطمت على جدارها مخططاتهم.

كما أن “الأرض مقابل السلام” كان الموقف الثابت للمملكة لينطلق من مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في القمة العربية للسلام في بيروت عام 2002 التي ترفضها اسرائيل.

يذكر أن وزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، أكد ، خلال مشاركته في جلسة الاجتماعي الوزراي للتحالف الدولي لمحاربة داعش، أن التطبيع يصب في مصلحة المنطقة وسوف يقدم فوائد كبيرة للجميع، لكن بدون إيجاد سبيل للسلام للشعب الفلسطيني فسيكون التطبيق بفوائد محدودة.

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