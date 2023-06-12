حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ترك عدة أشياء داخل السيارة في ظل درجات الحرارة الشديدة.

وأكّدت الهيئة أنه يجب عدم ترك المياه والأدوية ومنتجات التجميل والعطور في السيارة؛ لأن درجة الحرارة تفسدها وتؤثر في سلامتها.

وأضافت الهيئة : إذا كانت درجة الحرارة الخارجية 27 درجة، فتكون داخل السيارة بعد 40 دقيقة 47 درجة، و50 بعد ساعة.