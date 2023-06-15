قال أحد منسوبي جمعية “إشراق” فراس الحزيم، إن الوعي بالمشكلة هو الخطوة الأولى لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.
وأوضح فراس الحزيم، أنه بعد العلاج عاد إلى الدراسة في الجامعة بعد رفضه لها لسنوات.
يذكر أن دراسة أفادت أن الذكور الأعلى في فرط الحركة والإناث الأكثر في تشتت الانتباه.
فيديو | أحد منسوبي جمعية "إشراق" فراس الحزيم: الوعي بالمشكلة هو الخطوة الأولى لعلاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وبعد العلاج عدت إلى الدراسة في الجامعة بعد رفضي لها لسنوات#الراصد pic.twitter.com/BXOWylfkex
— الراصد (@alraasd) June 14, 2023
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