كعادة الإعلامي الرياضي إبراهيم الفريان والملقب بملك الفلاشات في رسم الفكاهة والبسمة أينما تواجد أو حل أو رحل ، ولكن في هذه المرة اختار أن يشارك مطربي إحدى القاعات في القاهرة الغناء.

وقام الفريان بنشر مقاطع فيديو على حسابه الشخصي في توتير وهو يشارك مطربي في قاعة السرايا بالجيزة.

يذكر أن الفريان ظهر برفقة ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، خلال تواجده في نهائي أبطال أوروبا في إسطنبول، حيث علق على صورتهما قائلا: الله يغربلها يا ساتر.

هنا السرايا pic.twitter.com/WXeXBoOFBY — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 14, 2023

يارا السرايا pic.twitter.com/AFQrUlA2Zt — الدكتور ابراهيم الفريان (@ibra_alfrayan) June 14, 2023

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