يعتبر مرض الشلل الرعاش من الأمراض المنتشرة بين كبار السن وهو حالة صحية تتسم بحركات متأرجحة ومتقطعة للأطراف بشكل عشوائي.

من جانبه أوضح الدكتور محمود حميدة، استشاري المخ والأعصاب المصري، إن الأعراض الشائعة للشلل الرعاش تتمثل في الارتعاشات المتكررة وغير المتحكم فيها للجسم، خاصة الأطراف، ويمكن أن تزداد هذه الارتعاشات عند التعرض للضغوط النفسية أو الإجهاد، وتشمل الأعراض الأخرى الصعوبة في الحركة، والتخطيط الحركي، والتوازن، والتنسيق بين الأعين والأطراف بحسب تصريحاته لوسائل إعلام مصرية.

وأكد أنه لا يوجد علاج نهائي للشلل الرعاش، ولكن يمكن تخفيف الأعراض باستخدام الأدوية المضادة للارتعاش، والعلاج الطبيعي، وتغيير نمط الحياة، واستخدام التقنيات الحديثة مثل العلاج بالتحفيز العميق والجراحة في بعض الحالات الشديدة.