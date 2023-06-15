توعدت مشهورة سناب شات السعودية زهور سعود الدوسري، من قاموا بتصويرها أثناء مرورها بنوبة صرع في الشارع.

وأكدت زهور سعود أن تصويرها بهذه الحالة صدمها، خاصة عند مشاهدتها لنفسها بهذه الحالة السيئة.

وهددت باللجوء للقانون الذي يحمي خصوصيتها للنيل ممن نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت سعود: “اللي صورني أو صورتني وأنا جايتني النوبة عيب عليك حتى المرض تصورونه ماتخاف تدور الدنيا وتصيرون بنفس مكاني على العموم مابي أخرب وناستي اليوم واللي صوروا راح يتعرضون للقانون”.

يذكر أن زهور سعود المقيمة في دبي، صدمت متابعيها قبل نحو شهر بخلع النقاب، دون أن تكشف السبب.